22 Temmuz 2021, Perşembe
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Yunanistan'da sokaklar savaş alanı gibi! Miçotakis hükümetine tepki yağıyor
Yunanistan’da Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin koronavirüs salgınında aşı uygulamalarını zorunlu hale getirme kararı, Yunan halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Ülkenin birçok kentinde, zorunlu aşı uygulamasına karşı çıkan göstericiler sokağa döküldü. Polisle çatışan göstericiler, ortalığı savaş alanına çevirdi.