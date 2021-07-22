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Videolar Dünya Videoları Yunanistan'da sokaklar savaş alanı gibi! Miçotakis hükümetine tepki yağıyor

Yunanistan'da sokaklar savaş alanı gibi! Miçotakis hükümetine tepki yağıyor

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Giriş: 22.07.2021 11:15
Yunanistan’da Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin koronavirüs salgınında aşı uygulamalarını zorunlu hale getirme kararı, Yunan halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Ülkenin birçok kentinde, zorunlu aşı uygulamasına karşı çıkan göstericiler sokağa döküldü. Polisle çatışan göstericiler, ortalığı savaş alanına çevirdi.
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