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Yunanistan’da sokaklar karıştı! Atina’da polislerle öğrenciler çatıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 16:00
Yunanistan'da hükümetin özel üniversite düzenlemesi Meclis gündemine geldi. Atina'da sokaklar karıştı ve öğrenciler polisle çatıştı. Sokaklar savaşa alanına döndü.
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