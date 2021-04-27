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Yunanistan'da SİHA'dan sonra Milli Muharip Uçak korkusu! Yunan muhabir kanal kanal gezip anlattı

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Giriş: 27.04.2021 15:33
Güncelleme:27.04.2021 15:43
Azerbaycan, Libya, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki operasyonlarıyla dünyaya korku salan SİHA'lardan sonra Yunanistan'ı "Milli Muharip Uçak" korkusu sardı. Yerli savaş uçağında çalışmalarına hız veren Türkiye’nin, söz konusu proje kapsamında çalışacak mühendisler araması Yunanistan’ı korkuttu. Skai TV muhabiri Manolis Kostidis kanal kanal gezerek Türkiye’nin yeni bir uçak yapacağını anlattı.
Yunanistan'da Milli Muharip Uçak korkusu!
Yunanistan'da Milli Muharip Uçak korkusu!
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