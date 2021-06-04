Yunanistan'da 'ses topu' krizi! Kendi polisleri bile isyan etti

Yunanistan’da, göçmenlerin geçişlerini engellemek gerekçesiyle Türkiye sınırına çok yüksek ses çıkaran “ses topu” yerleştirilmesi Yunan polislerin tepkisine neden oldu. Polis İnisiyatifi isimli polis sendikasından yapılan açıklamada, söz konusu cihazların ABD’de göstericilere karşı, İsrail’de de Filistinlilere karşı kullanıldığı belirtilerek, "Tüm meslektaşlarımızı bu teknolojik silahların kimi hedef aldığını düşünmeye davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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