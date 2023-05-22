22 Mayıs 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yunanistan'da seçimler 2. tura kaldı! Miçotakis kazandı, hükümeti kuramadı!
Yunanistan'da genel seçimlerin sonucu belli oldu. Mevcut Başbakan Miçotakis'in partisi, yüzde 40'ın üzerinde oy alarak sandıktan zaferle çıktı. Ancak Miçotakis, tek başına hükümet kurmak için yeterli oy sayısına ulaşamadı. Gözler temmuz ayındaki ikinci tura çevrilmiş durumda. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.