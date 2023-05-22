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Yunanistan'da seçimler 2. tura kaldı! Miçotakis kazandı, hükümeti kuramadı!

A Haber
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Giriş: 22.05.2023 09:02
Güncelleme:22.05.2023 09:02
Yunanistan'da genel seçimlerin sonucu belli oldu. Mevcut Başbakan Miçotakis'in partisi, yüzde 40'ın üzerinde oy alarak sandıktan zaferle çıktı. Ancak Miçotakis, tek başına hükümet kurmak için yeterli oy sayısına ulaşamadı. Gözler temmuz ayındaki ikinci tura çevrilmiş durumda. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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