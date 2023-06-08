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Yunanistan’da seçim çıkmazı! Miçotakis tek başına hükümet kurmak istiyor

A Haber
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Giriş: 08.06.2023 12:05
Yunanistan 25 Haziran'da ikinci kez sandığa gitmeye hazırlanıyor. Ancak ülkede gündem olası bir üçüncü seçim. Zira yeni sistemle yapılacak seçimde eski başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisinin çoğunluğu sağlayamayacağı endişesi var. Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.
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