08 Haziran 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yunanistan’da seçim çıkmazı! Miçotakis tek başına hükümet kurmak istiyor
Yunanistan 25 Haziran'da ikinci kez sandığa gitmeye hazırlanıyor. Ancak ülkede gündem olası bir üçüncü seçim. Zira yeni sistemle yapılacak seçimde eski başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisinin çoğunluğu sağlayamayacağı endişesi var. Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.