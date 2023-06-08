Yunanistan’da seçim çıkmazı! Miçotakis tek başına hükümet kurmak istiyor

Yunanistan 25 Haziran'da ikinci kez sandığa gitmeye hazırlanıyor. Ancak ülkede gündem olası bir üçüncü seçim. Zira yeni sistemle yapılacak seçimde eski başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisinin çoğunluğu sağlayamayacağı endişesi var. Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.

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