Yunanistan’da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

Yunanistan’da geçtiğimiz cuma günü polis tarafından vurulan 2 araba hırsızından birinin hayatını kaybetmesi üzerine halk sokaklara dökülerek, ülkedeki polis şiddetini protesto etti. Yunanistan’da geçtiğimiz cuma günü başkent Atina’da 20 yaşındaki Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşı çaldıkları araçla polisten kaçmış, polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar polis tarafından vurulmuştu.