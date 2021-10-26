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Yunanistan’da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

İHA
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Giriş: 26.10.2021 09:30
Yunanistan’da geçtiğimiz cuma günü polis tarafından vurulan 2 araba hırsızından birinin hayatını kaybetmesi üzerine halk sokaklara dökülerek, ülkedeki polis şiddetini protesto etti. Yunanistan’da geçtiğimiz cuma günü başkent Atina’da 20 yaşındaki Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşı çaldıkları araçla polisten kaçmış, polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar polis tarafından vurulmuştu.
Yunanistan’da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü
Yunanistan’da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü
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