18 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Yunanistan'da korkutan yangın! 288 kişi...

Yunanistan'da korkutan yangın! 288 kişi...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2022 09:14
İtalya'ya gitmek için yola çıkan gemi Yunanistan sınırları içinde alev aldı. Büyük yangın Avrupa basınında korkuyla karşılandı. Yanan gemide 237 yolcu ve 51 mürerebatın olduğu açıklandı.
Feribotta felaket: İçinde 288 kişi var
Feribotta felaket: İçinde 288 kişi var
Yunanistan’da korkutan yangın! 288 kişi...
Yunanistan'da korkutan yangın! 288 kişi...
İşte Rusya’nın işgal planı!
İşte Rusya’nın işgal planı!
Mehmet Öz FETÖ’yü savundu
Mehmet Öz FETÖ'yü savundu
Avrupa Parlamentosu’nda Nazi selamı
Avrupa Parlamentosu'nda Nazi selamı
Yüksek tansiyon! Çatışma sesleri duyuldu
Yüksek tansiyon! Çatışma sesleri duyuldu
İşte bombalanan kreş!
İşte bombalanan kreş!
NATO’dan flaş Rusya açıklaması!
NATO'dan flaş Rusya açıklaması!
Rusya Luhansk’a saldırdı iddiası
"Rusya Luhansk'a saldırdı" iddiası
Yardım parasıyla kiralık katil tuttu
Yardım parasıyla kiralık katil tuttu
ABD’den yeni ’Rusya’ iddiası
ABD'den yeni 'Rusya' iddiası
Ukrayna sınırında neler oluyor?
Ukrayna sınırında neler oluyor?
Daha Fazla Video Göster