18 Şubat 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yunanistan'da korkutan yangın! 288 kişi...
İtalya'ya gitmek için yola çıkan gemi Yunanistan sınırları içinde alev aldı. Büyük yangın Avrupa basınında korkuyla karşılandı. Yanan gemide 237 yolcu ve 51 mürerebatın olduğu açıklandı.