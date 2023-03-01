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Yunanistan'da feci kaza! Yük treni ile yolcu treni çarpıştı: 32 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2023 11:42
Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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