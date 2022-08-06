06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Yunanistan'da dinleme skandalı istifa getirdi
Yunanistan'da dinleme skandalı istifa getirdi. Pasok partisi liderinin dinlenmesinin ardından istihbarat başkanı istifa etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.