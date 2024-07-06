Yunanistan’da çalışanları kızdıran karar! Haftalık çalışma süresi 6 gün çıktı

Avrupa'da birçok ülke çalışma sürelerini kısaltmaya uğraşıyor. Bazı ülkeler haftalık çalışma süresini 4 güne düşürdü. Bazıları ise farklı modeller üzerinde çalışıyor. Yunanistan ise tam aksine haftalık çalışma süresinin 5 günden 6'ya çakardı. Sebebi ise ekonomik kriz ve giderek yaşlanan nüfus.

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