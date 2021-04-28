Yunanistan'da 'Aksungur' korkusu: Her ay yeni bir silah üretiyorlar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın kabiliyet gücü, Yunan medyasında endişeye yol açtı. Aksungur'un özelliklerini duyan Yunan spiker, "Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor çünkü her ay yeni bir silah üretileceğini duyuruyorlar. Onları dikkatlice izlemeliyiz" dedi.