Yunanistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi

Son dakika haberine göre Yunanistan'ın Girit adasında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kandiye'nin 120 kilometre doğusu olduğu belirtildi. Depremin Türkiye'den de hissedildiği belirtildi.