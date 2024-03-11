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Yunanistan'a anti-drone kubbesi! Yunan Savunma Bakanı Dendias hava savunma sistemi istiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 15:36
Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımları Yunanistan'ı harekete geçirdi. Yunan Savunma Bakanı Dendias, dronelara karşı Yunanistan'a hava savunma sistemi kurulması gerektiğini söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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