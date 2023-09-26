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Yunanistan yine kırmızı alarmda! Elias Fırtınası yıktı geçti

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Giriş: 26.09.2023 17:18
Yunanistan’da etkili olan Elias Fırtınası, gök gürültülü sağanak ve dolu yağışına neden oldu. Fırtınanın yarın ülkenin orta, doğu ve güney kesimlerinde şiddetini arttıracağı belirtildi.
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