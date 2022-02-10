Yunanistan yine göçmenleri ölüme itti! Önce gasp ettiler sonra ölüme terk ettiler

Yunan sahil güvenlik botunun Sisam açıklarında kovaladığı göçmen botu, kayalıklara çarptı. Göçmenlerden 17'si Yunan ekipler tarafından yakalandı. Üç göçmen ise Sisam Adası’na çıkarak kurtuldu. Yunan ekipler, biri yaralı 17 göçmeni gasp ettikten sonra bota bindirip Türk karasularına gönderdi. Yüzerek karaya çıkan göçmenler Aydın Kuşadası’nda jandarmadan yardım istedi. Ekipler yaralı kadını sağlık ekiplerine teslim etti.

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