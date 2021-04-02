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Yunanistan insanlık suçu işliyor!

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Giriş: 02.04.2021 23:30
Güncelleme:02.04.2021 23:53
İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Midilli Adası bölgesinde 7 geri itme olayında toplam 231 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklandı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Çataklı Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'yi etiketleyerek "Olayları çarpıtarak ölüme ittiğiniz insanlar hakkında yalan söylemek insan vicdanına uyuyor mu?" dedi. İsmail Çataklı ayrıca "Ölüme terk ettiğiniz insanları kurtarmak için çalışan Türk Sahil Güvenlik ekiplerine iftira atmak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" ifadelerini kullanarak Yunanistan'a yüklendi.
Yunanistan insanlık suçu işliyor!
Yunanistan insanlık suçu işliyor!
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