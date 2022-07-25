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Yunanistan göçmenleri ölüme terk etti! İşte o anlar

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Giriş: 25.07.2022 17:05
Yunanistan'ı göçmenlere yönelik uyguladığı skandal hareketler bitmek bilmiyor. Milli Savunma Bakanlığı, düzensiz göçmenlere ait lastik botun Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından Türkiye kara sularına geri itilişinin görüntülerini yayınladı.
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