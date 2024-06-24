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Yunanistan F-35'leri bekliyor! Atina 40 adet F-35'le birlikte özel bir savaş filosu kuracak

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 18:20
Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri’nden F-35 savaş uçağı alımında son virajda. Atina hükümeti şimdi tekliflerinin temsilciler meclisi özel komitesi tarafından onaylanmasını bekliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı. İşte detaylar…
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