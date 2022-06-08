08 Haziran 2022, Çarşamba
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Yunanistan bu olayı konuşuyor! Bebekleri yanlarında uyurken eşini öldürmüştü, hapishanede öldürülüyordu
Yunanistan'da 2021 yılının son aylarında yaşanan cani koca Babis Anagnostopoulos yanlarında uyuyan bebeklerine aldırış etmeden karısı Caroline Crouch'u elleriyle boğarak öldürdüğü olayın yankıları devam ediyor. İngiliz gazetesi Mirror'un haberine göre müebbet hapis cezasına çarptırılan cani koca Yunanistan'ın en kötü şöhretli hapishanesinde saldırıya uğradı. Bir mahkumun başka bir hapishaneden gelerek Anagnostopoulos'un peşine düştüğü ifade edilirken, cani koca güvenlik gerekçesiyle başka bir tesise taşındı.