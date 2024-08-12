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Yunanistan alev alev yanıyor! 9 yerleşim yeri için tahliye emri

Yunanistan alev alev yanıyor! 9 yerleşim yeri için tahliye emri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 16:17
Yaz başından bu yana yüzlerce orman yangınının yaşandığı Yunanistan, bir kez daha alevlere teslim oldu. Atina'nın 36 kilometre kuzeyinde çıkan orman yangını nedeniyle, dokuz yerleşim yeri tahliye edildi.
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