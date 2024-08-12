Yunanistan alev alev yanıyor! 9 yerleşim yeri için tahliye emri

Yaz başından bu yana yüzlerce orman yangınının yaşandığı Yunanistan, bir kez daha alevlere teslim oldu. Atina'nın 36 kilometre kuzeyinde çıkan orman yangını nedeniyle, dokuz yerleşim yeri tahliye edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN