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Yunan yandaşı ABD'li senatör Bob Menendez'den Türkiye'ye skandal sözler

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.11.2022 16:29
Daha önce de Türkiye’ye yönelik saldırgan tutumuyla bilinen ABD’li Bob Menendez, bir kez daha haddini aşan ifadeler kullandı. ABD ile devam eden F-16 görüşmelerini hedef alan Yunan asıllı senatör, Rum Kesimi’nden isimlerin de bulunduğu görüşmede Türkiye’nin saldırgan bir ülke olduğunu söyledi.
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