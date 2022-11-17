Yunan yandaşı ABD'li senatör Bob Menendez'den Türkiye'ye skandal sözler

Daha önce de Türkiye’ye yönelik saldırgan tutumuyla bilinen ABD’li Bob Menendez, bir kez daha haddini aşan ifadeler kullandı. ABD ile devam eden F-16 görüşmelerini hedef alan Yunan asıllı senatör, Rum Kesimi’nden isimlerin de bulunduğu görüşmede Türkiye’nin saldırgan bir ülke olduğunu söyledi.