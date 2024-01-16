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Yunan Savunma Bakanı Dendias: Türk Savunma Sanayi Yunanistan’ın önünde

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 16:45
Türkiye'nin savunma sanayisinde peş peşe attığı adımlar dünya gündemindeki yerini korurken Yunanistan'dan itiraftan farksız bir açıklama geldi. Yunan Katimerini'ye konuşan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin yerli silah üretimi konusunda Türkiye'nin çok gerisinde kaldığını söyledi.
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