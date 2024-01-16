16 Ocak 2024, Salı
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Yunan Savunma Bakanı Dendias: Türk Savunma Sanayi Yunanistan’ın önünde
Türkiye'nin savunma sanayisinde peş peşe attığı adımlar dünya gündemindeki yerini korurken Yunanistan'dan itiraftan farksız bir açıklama geldi. Yunan Katimerini'ye konuşan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin yerli silah üretimi konusunda Türkiye'nin çok gerisinde kaldığını söyledi.