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Yunan sahillerini ölü balıklar kapladı

Yunan sahillerini ölü balıklar kapladı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 09:53
Yunan kıyılarına tonlarca ölü balık vurdu. Volos kentinde biriken ölü balıklardan ötürü kente ağır koku yayıldı. Çevre felaketinin sebebi ise yıllar önce kurutulan bir göl. İşte detaylar…
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