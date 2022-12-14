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Yunan polisinden Roman çocuğun ölümünü protesto edenlere gazlı müdahale

İHA
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Giriş: 14.12.2022 16:29
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 16 yaşındaki Roman çocuğun polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle düzenlenen gösteride, protestocular ile polis arasında çatışma çıktı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
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