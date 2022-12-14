Yunan polisinden Roman çocuğun ölümünü protesto edenlere gazlı müdahale

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 16 yaşındaki Roman çocuğun polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle düzenlenen gösteride, protestocular ile polis arasında çatışma çıktı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.