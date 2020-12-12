Yunan insanlık dışı muamelede seviye atlıyor: İşte Yunanistan'ın göçmenleri Türk karasularına ittiği anlar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunan Bakanı da etiketleyerek Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamalarının görüntüleri paylaştı. Yunan Bakan Notis Mitarachi'a seslenen Soylu "Sahil Güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor." ifadelerini kullandı.