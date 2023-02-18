18 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Yunan halkı Türkiye’nin yanında! Depremzedeler için 50 ton yardım malzemesi yola çıktı

Yunan halkı Türkiye’nin yanında! Depremzedeler için 50 ton yardım malzemesi yola çıktı

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2023 11:21
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Yaşanan felaketin ardından, Yunan halkının Türkiye'deki depremzedeler için topladığı 50 ton insani yardım malzemesi yola çıkarıldı.
Yunan halkı Türkiye’nin yanında!
Yunan halkı Türkiye’nin yanında!
Altın Vize kararı: Uygulama sona erdirildi
"Altın Vize" kararı: Uygulama sona erdirildi
Atina’dan Türkiye ile dayanışma mesajı!
Atina'dan Türkiye ile dayanışma mesajı!
Eller semaya Türkiye için açıldı
Eller semaya Türkiye için açıldı
Karsu’dan canlı yayında duygulandıran şarkı
Karsu'dan canlı yayında duygulandıran şarkı
Japonya ve Rusya’dan yardım eli!
Japonya ve Rusya'dan yardım eli!
Yardımlardan çıkan notlar duygulandırıyor
Yardımlardan çıkan notlar duygulandırıyor
DSÖ: Avrupa Bölgesi’ndeki en kötü doğal afet
DSÖ: Avrupa Bölgesi'ndeki en kötü doğal afet
İşte dünyadan duygulandıran kareler
İşte dünyadan duygulandıran kareler
BAE son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi
BAE son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi
Dünya Kahramanmaraş için seferber oldu!
Dünya Kahramanmaraş için seferber oldu!
Türkiye-Ermenistan arasında ilk
Türkiye-Ermenistan arasında ilk
Daha Fazla Video Göster