Yunan gazetecinin Türkiye provokasyonuna ABD'li sözcüden tokat gibi cevap! Çok önemli bir rolü üstlendiler

ABD Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında yer alan Yunan gazeteci Michail Ignatiou, Türkiye hakkında provokasyon yapmaya çalıştı. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Yunan gazetecinin propagandasını "Türkiye önemli bir NATO müttefikidir. Rusya'dan hesap sorulması çabalarına Türkiye önemli katkılarda bulunmuştur. Türkler ayrıca diplomatik zeminde bir çözüm için Rusları ve Ukraynalıları bir araya getirmeye çalışan çok önemli bir rolü üstlendiler." ifadeleriyle bozdu.