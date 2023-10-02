02 Ekim 2023, Pazartesi
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Yunan belediye başkanı sel mağduruna tokat attı!
Yunanistan'da çifte sel felaketi sonrası yaraların sarıldığı Volos'ta, afet bölgesini ziyaret eden Belediye Başkanı Beos ile bir selzede arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın hararetlenmesi ile öfkesine hakim olamayan Yunan Başkan, afetzedeye tokat attı.