Yunan basınında "Dedeağaç'ın yeni sırları"

ABD’nin üssü haline gelen Dedeağaç ile ilgili Yunan basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. 'Dedeağaç'ın yeni sırları' başlıklı haberde, Çanakkale Boğazı’na kadar Kuzey Ege’yi tamamen kapsayacak bir radar sistemi kurulmasından bahsedildi. Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.