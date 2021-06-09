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Yunan Bakan Dendias: Türkiye'nin silah sistemleri Doğu Akdeniz'deki güç dengesini değiştirecek
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Giriş: 09.06.2021 14:30
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dendias Türkiye'nin ulaştığı askeri gücün hem Yunanistan hem de bölge ülkeler açısından endişe verici olduğunu söyledi.