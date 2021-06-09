Yunan Bakan Dendias: Türkiye'nin silah sistemleri Doğu Akdeniz'deki güç dengesini değiştirecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dendias Türkiye'nin ulaştığı askeri gücün hem Yunanistan hem de bölge ülkeler açısından endişe verici olduğunu söyledi.

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