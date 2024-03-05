Yüksek mahkemeden Trump kararı! Seçim yasağı kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Eski Başkan Donald Trump'ın başkanlık yarışına katılabileceğine hükmetti. Trump böylece daha önce hakkında yasaklama kararı verilen eyaletlerde de ön seçime girebilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN