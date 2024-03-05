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Yüksek mahkemeden Trump kararı! Seçim yasağı kaldırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 17:47
Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Eski Başkan Donald Trump'ın başkanlık yarışına katılabileceğine hükmetti. Trump böylece daha önce hakkında yasaklama kararı verilen eyaletlerde de ön seçime girebilecek.
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