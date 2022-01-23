23 Ocak 2022, Pazar
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YPG/PKK’nın Irak’ta DEAŞ oyunu
Irak'ta hapishanedeki 50 bin DEAŞ terör örgütü militanı serbest bırakıldı. Terör örgütü üyelerinin serbest kalmasının ardından Irak'ta gerilim tırmandı. Irak'ta yeni bir oyun mu oynanıyor? YPG/PKK terör örgütünün yaşananlarda etkisi ne? Gazeteci Güngör Yavuzalan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.