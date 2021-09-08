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Yolda yürürken sırtlan saldırdı | Hindistan'da yaşanan şoke eden olay kamerada

İHA
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Giriş: 08.09.2021 01:06
Güncelleme:08.09.2021 01:09
Hindistan’ın Pune kentinde yolda yürüyen yaşlı bir adam sırtlanın saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan adamın ise hastanede tedavai altına alındığı bildirildi. Yaşanan şoke eden olay ise anbean kameralara yansıdı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentindeki Khed Taluka'da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı. Sırtlanın daha önce de bir kişiye saldırdığı öğrenilirken, hayvanın daha sonra ölü bulunduğu belirtildi.

Orman yetkilileri pazar günü yaşanan olayla ilgili yaptıkları açıklamada, sırtlanın hasta olduğundan şüphelenildiğini ve bu nedenle yoldan geçenlere saldırdığını ifade ettiler.

Sırtlanın saldırdığı yaşlı adamın ise hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.

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