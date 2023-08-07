Yol yarıldı otomobil içine düştü

Doksuri Tayfunu'nun etkilerinin sürdüğü Çin'de aşırı yağış nedeniyle bir yolda çökme meydana geldi. Ana yolda süratle ilerleyen bir araç sürücüsü ise o yarığı çok geç farketti. Talihsiz sürücü aracıyla beraber yolun ortasındaki çukura düşerken o anlar başka bir aracın kamerası ile görüntülendi.

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