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Yılların özlemi o müjdeli haberle dindi: Aliyev'in açıklamaları sonrasında gözyaşlarını tutamadı

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Giriş: 21.10.2020 21:46
Güncelleme:21.10.2020 22:05
Yıllar önce evini barkını bırakarak zorla göç ettirildiği bölgenin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyan Azerbaycan Türkü kişi Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarının ardından gözyaşlarını tutamadı. Şehirlerin işgalden kurtarıldığı anları adeta birebir yaşayan şahsın görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in akşam saatlerinde, 21 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurmuştu.
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