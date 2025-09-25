25 Eylül 2025, Perşembe

Haberler Dünya Videoları Yer yarıldı! 30 metre çapında 50 metrelik çukur
Yer yarıldı! 30 metre çapında 50 metrelik çukur

Yer yarıldı! 30 metre çapında 50 metrelik çukur

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 09:24
Tayland'ın başkentinde yaşanan olay için yol çöktü desek inanın durumu anlatmakta yetersiz kalabilir. Zira deyim yerindeyse yer yarıldı, 30 metre çapında ne varsa 50 metre derinlikteki çukurun içine yuvarlandı.
