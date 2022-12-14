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Yeni Zelanda’da sigaraya erişim kısıtlaması! Kademeli olarak sigarayı yasaklıyor

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Giriş: 14.12.2022 10:53
Yeni Zelanda hükümeti, genç neslin sigara alışkanlığını ortadan kaldırmaya yönelik yasa tasarısına onay verdi. Karara göre 2009 ve sonrasında doğanlara hiçbir zaman sigara satılmayacak.
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