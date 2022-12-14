Yeni Zelanda’da sigaraya erişim kısıtlaması! Kademeli olarak sigarayı yasaklıyor

Yeni Zelanda hükümeti, genç neslin sigara alışkanlığını ortadan kaldırmaya yönelik yasa tasarısına onay verdi. Karara göre 2009 ve sonrasında doğanlara hiçbir zaman sigara satılmayacak.

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