Yeni terör yasası PKK gösterisini engelleyemedi! NATO’ya girmek isteyen İsveç’te PKK gösterisi

İsveç'te 1 Haziran'da terörle mücadele yasasının yürürlüğe girmesine rağmen terör yandaşlarının faaliyetleri sürüyor. Terör örgütü PKK/YPG yandaşları bir kez daha başkent Stockholm'de eylem yaptı. Peki İsveç hükümeti neden terör faaliyetlerine sessiz kalıyor? Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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