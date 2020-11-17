Yeni tedbirler sonrası Avrupa'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş başladı

Avrupa'da sonbahar mevsiminin başlaması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeni tip koronavirüs günlük vaka sayılarında rekor üzerine rekor kırıldı. Ülkeler peş peşe kısıtlama kararı aldı. Alınan yeni kısıtlama kararları sonrası günlük yeni vaka sayılarında düşüş gözlemlenmeye başladı. Yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını ve İtalya'daki son durumu A Haber muhabiri Dündar Keşaplı canlı yayında anlattı.

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sayılarındaki artış sonrası başta Fransa ve İspanya'da sıkı tedbirler alındı. Alınan tedbirler sonrası hızla yüklesen günlük yeni vaka sayılarında düşüş gözlemlendi. İtalya'nın Roma kentinde bulunan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadelesindeki son durumu canlı yayında anlattı.

60 BİNDEN 10 BİNİN ALTINA GERİLEDİ

Keşaplı, İspanya ve Fransa'da OHAL ve sokağa çıkma yasaklaması gibi sıkı tedbirler sonrası günlük yeni vaka sayılarının 10 binlerin altına gerilediğini söyledi. Fransa'da 6 Kasım günü Avrupa'da 60.486 ile en yüksek vaka sayısının kaydedildiğini hatırlatan Keşaplı, alınan yeni tedbir kararlarının olumlu sonuç vermeye başladığını belirtti.

İtalya'da ise henüz Fransa ve İspanya gibi bir rahatlamanın yaşanmadığını alınan tedbir kararlarının ise yıl sonuna kadar süreceğini ifade etti. İtalya'da 7 olan kırmızı bölge sayısının ise bugün 9'a çıkmasının beklendiğini duyurdu.