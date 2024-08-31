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Yemen'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var| Yangın çevredeki binalara sıçradı

Yemen'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var| Yangın çevredeki binalara sıçradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 00:55
Yemen’in güneyindeki Aden şehrinde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Korku dolu anların yaşandığı patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Patlamaya ilişkin henüz net bir açıklama yapıldı.
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