Yemen'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var| Yangın çevredeki binalara sıçradı

Yemen’in güneyindeki Aden şehrinde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Korku dolu anların yaşandığı patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Patlamaya ilişkin henüz net bir açıklama yapıldı.

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