Yemek yaparken canından oluyordu

Görüntüler Çin’de kayda geçti. Talihsiz adam ocak bir türlü yanmayınca tüpü kontrol etti ancak gazı fazla açmış olacak ki ocağın düğmesine basmasıyla patlaması bir oldu.

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