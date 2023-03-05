Yazar Marianne Williamson ABD'de başkanlık seçimlerine resmen aday oldu: ABD'yi onaracağım

70 yaşındaki ABD'li yazar Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını resmen duyurdu. Williamson, Demokrat Parti'den adaylığını resmi olarak duyuran ilk isim oldu. Williamson, yaptığı yazılı açıklamada "Kırk yıldır binlerce kişinin travmalarıyla ilgileniyor olmamın, Amerika'yı onarmaya yardımcı olmak için nelerin gerekli olduğuna dair bana benzersiz bir bakış açısı kazandırdığını hissediyorum." mesajını verdi.