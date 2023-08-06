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Yaz ayında gözlerine inanamadılar! Almanya beyaza büründü

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Giriş: 06.08.2023 12:40
Almanya'nın güneybatısında yer alan Reutlingen şehrinde etkili olan şiddetli dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Yaklaşık 250 itfaiye eri bölgede temizlik çalışmalarına başladı.
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