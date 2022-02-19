Yayalar savruldu, ağaçlar köküden söküldü | Avrupa'yı Eunice fırtınası vurdu!

Avrupa'yı Eunice fırtınası vurdu. İngiltere, Hollanda ve Belçika’da etkisini gösteren fırtına saatte 196 kilometreye ulaştı. Çok sayıda ev elektriksiz kalırken maddi hasarın boyutu her geçen saat artıyor. Fırtına sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.