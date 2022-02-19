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Yayalar savruldu, ağaçlar köküden söküldü | Avrupa'yı Eunice fırtınası vurdu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2022 10:45
Avrupa'yı Eunice fırtınası vurdu. İngiltere, Hollanda ve Belçika’da etkisini gösteren fırtına saatte 196 kilometreye ulaştı. Çok sayıda ev elektriksiz kalırken maddi hasarın boyutu her geçen saat artıyor. Fırtına sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.
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