28 Nisan 2022, Perşembe
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Yarış yapan araç okul servisine çarptı
ABD'nin New Mexico eyaletinde sokak yarışı yapan iki sürücü dehşet saçtı. Şehir içinde aşırı hız yapan sürücülerden biri kavşakta karşısına çıkan okul servisine çarptı. 23 çocuğun ölümden döndüğü anlar otobüs kamerasına yansıdı.