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Yarış yapan araç okul servisine çarptı

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Giriş: 28.04.2022 08:21
Güncelleme:28.04.2022 08:21
ABD'nin New Mexico eyaletinde sokak yarışı yapan iki sürücü dehşet saçtı. Şehir içinde aşırı hız yapan sürücülerden biri kavşakta karşısına çıkan okul servisine çarptı. 23 çocuğun ölümden döndüğü anlar otobüs kamerasına yansıdı.
Yarış yapan araç okul servisine çarptı YARIŞ YAPAN ARAÇ OKUL SERVİSİNE ÇARPTI
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Yarış yapan araç okul servisine çarptı
Yarış yapan araç okul servisine çarptı
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