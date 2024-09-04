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Yaptığı terliklerle Gazzeli çocukların yüzlerini güldürüyor!

Yaptığı terliklerle Gazzeli çocukların yüzlerini güldürüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 21:45
Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ni abluka altında tutmaya devam ediyor. Katil İsrail’in saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle tedarikinde sıkıntı yaşanan ve bu sebeple fiyatları yükselen terlik ve ayakkabıya ulaşmakta zorluk yaşıyor. Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta, Filistinli ayakkabı ustası yoksulluk ve pahalılık nedeniyle terlik ve ayakkabı alamayan çocuklar için tahta ve kullanılmış kumaştan terlik yaptı. Filistinli ayakkabıcı, tahtadan yaptığı terliklerle Filistinli çocukların yüzlerini güldürüyor.
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Yaptığı terliklerle Gazzeli çocukların yüzlerini güldürüyor!
Yaptığı terliklerle Gazzeli çocukların yüzlerini güldürüyor!
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