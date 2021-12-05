05 Aralık 2021, Pazar
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Yanardağ Patlaması saniye saniye kamerada! Dünya bu felaket karşısında çaresiz! Endonezya’da yanardağ patlaması: Ölü sayısı artıyor | Yanardağ Patlaması Video İzle
Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Semeru Yanardağında meydana gelen patlamada yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. Neye uğradığını şaşıran bölge sakinleri panikle kaçıştı. Bölgeden gelen görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.