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Yanardağ Patlaması saniye saniye kamerada! Dünya bu felaket karşısında çaresiz! Endonezya’da yanardağ patlaması: Ölü sayısı artıyor | Yanardağ Patlaması Video İzle

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.12.2021 13:30
Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Semeru Yanardağında meydana gelen patlamada yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. Neye uğradığını şaşıran bölge sakinleri panikle kaçıştı. Bölgeden gelen görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.
Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda dün patlama meydana geldi. Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ardından mahsur kalan 10 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı belirtildi. Felaket sonucu can kaybı sayısının 13'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden 2 kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirildi. Patlama sonucu 98 kişinin yaralandığı, 902 kişinin ise tahliye edildiği kaydedildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada Lumajang bölgesini Malang şehrine bağlayan bir köprünün ve çevredeki binaların yıkıldığı ifade edildi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçuşlarda herhangi bir aksaklık yaşanmadığı, ancak pilotların kül yağmuruna dikkat etmeleri konusunda uyarıldığı belirtildi.

Yanardağda en son Ocak ayında patlama meydana gelirken, can kaybı yaşanmamıştı.

Yanardağ Patlaması saniye saniye kamerada! Dünya bu felaket karşısında çaresiz! Endonezya’da yanardağ patlaması: Ölü sayısı artıyor | Yanardağ Patlaması Video İzle
Yanardağ Patlaması saniye saniye kamerada! Dünya bu felaket karşısında çaresiz! Endonezya’da yanardağ patlaması: Ölü sayısı artıyor | Yanardağ Patlaması Video İzle
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