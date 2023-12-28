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Yakutistan’da -80 derecede hayvanlar dondu

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Giriş: 28.12.2023 16:14
Yakutistan’da sıcaklığın aniden -80 dereceye düşmesi nedeniyle hayvanlar ayakta donarak öldü.
Yakutistan’da -80 derecede hayvanlar dondu
Yakutistan’da -80 derecede hayvanlar dondu
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