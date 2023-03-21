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Yaku Kasırgası Peru'yu yıktı geçti! Onlarca kişi hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 21.03.2023 09:40
Güney Amerika ülkesi Peru'da tropik Yaku Kasırgası'nın yol açtığı seller nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu. Sivil Savunmanın son raporuna göre, felaketten 66 bin 853 kişi etkilenirken, 9 bin 677 ev zarar gördü, 1541 ev ise kullanılamayacak hale geldi.
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